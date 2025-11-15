Vale Roth: La prueba que despejaría las dudas de un supuesto quiebre ella y su pareja

15 nov. 2025 - 20:15 hrs.

Vale Roth estuvo en la polémica hace unos días, después de que se especulara de que ella y su pareja, Miguel de la Fuente, habían terminado. La bailarina se encargó de conversar sobre el tema, pero no entregó mayores luces, lo que acrecentó los rumores.

Pero las dudas parecieran quedar atrás, puesto que también hace unos días, tanto ella como el odontólogo fueron los protagonistas de un video que generó reacciones en las redes sociales.

¿Vale se separó?

El fin de semana pasado, de la Fuente publicó un video promocionando un colchón, en el cual apareció al final la bailarina junto a su hija Antonia y uno de sus gatos.

El registro fue acompañado por un mensaje del odontólogo, quien dijo: "Una vez abierto, esperamos un par de horas para que pueda obtener su forma final y está listo para usarse".

"Estamos felices como familia porque nos va a permitir dormir cómodos todos los fines de semana que dormimos los cuatro juntos", agregó.

De esta manera, de la Fuente, sin ser directo sobre su relación con Roth, dejó en claro que están viviendo bajo el mismo techo y que la familia se encuentra unida, terminando con los rumores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Invisalign 1 Chile (@dr.migueldelafuente)

Todo sobre Famosos chilenos