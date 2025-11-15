"En nuestras manos está el destino del país": Primer chileno en votar hace llamado a participar en las elecciones

15 nov. 2025 - 23:20 hrs.

¿Qué pasó?

Marcelo Villarroel se convirtió hace unas horas en el primer chileno que votó por Presidente de la República en estas elecciones 2025, al emitir su sufragio en Nueva Zelanda.

A las 08:00 horas locales, las 16:00 horas del sábado en Chile, las mesas del local de votación en Auckland comenzaron a funcionar y Marcelo estuvo allí en punto para votar.

El hombre conversó con el corresponsal de Meganoticias en el país oceánico, a quien le relató su orgullo de poder participar y además realizó un llamado para que todos los compatriotas participen del proceso electoral.

"En nuestras manos está el destino del país"

Marcelo, quien lleva 11 años viviendo en Nueva Zelanda, dijo sentirse "orgulloso de ser chileno, primero, y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre".

"Todo el mundo tiene que venir a votar, cumplir con su deber cívico, porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país", agregó.

A diferencia de otros países, Chile solo permite el voto para Presidente desde el extranjero, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en el extranjero, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

