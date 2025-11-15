Arrancaron las elecciones 2025: Primer chileno en votar en todo el mundo ya emitió su sufragio en Nueva Zelanda

15 nov. 2025 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Las elecciones 2025 para elegir al próximo Presidente de la República, renovar la Cámara de Diputadas y Diputados y parte del Senado, ya arrancaron oficialmente. Las primeras urnas se abrieron a las 08:00 de la mañana en Nueva Zelanda, 16:00 horas de Chile.

En dicho país de Oceanía, los connacionales solo podrán votar por el próximo mandatario, con Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés disputando el sillón de La Moneda.

En el extranjero solo está habilitado el voto presidencial, ya que no existen escaños parlamentarios que representes a los chilenos en el exterior, por lo tanto, el fututo del Congreso se decide íntegramente con los sufragios emitidos en territorio nacional.

"Orgulloso de ser chileno y venir a votar"

El primer compatriota que votó en estas elecciones 2025 fue Marcelo Villarroel, chileno que lleva 11 años radicado en Nueva Zelanda y que emitió su sufragio en la ciudad de Auckland.

Al respecto, el hombre le comentó al corresponsal de Meganoticias que se siente "orgulloso de ser chileno, primero, y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre".

"Todo el mundo tiene que venir a votar, cumplir con su deber cívico, porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país", dijo Villarroel antes de reiterar el "orgullo" de ser la primera persona que votó en estos comicios.

