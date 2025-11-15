Supermercados Unimarc: Revisa el horario de cierre para este sábado 15 de noviembre previo a elecciones

15 nov. 2025 - 09:00 hrs.

La cadena de supermercados Unimarc, que forma parte del grupo SMU, reveló su horario de funcionamiento para este sábado 15 de noviembre, día previo a las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del domingo 16.

Como es habitual durante jornadas electorales, el comercio se ve afectado cuando el día es considerado feriado por un acontecimiento particular. Por ello, los supermercados informaron con anticipación cómo funcionarán durante este fin de semana.

Horarios de Unimarc este sábado

Unimarc, junto con los supermercados del grupo SMU (Alvi y OK Market), aclaró que funcionarán con horario normal este sábado 15 de noviembre, cerrando hasta las 21:00 horas en la mayoría de sus locales.

Sin embargo, existe una excepción importante: aquellos locales ubicados en malls o strip centers cerrarán a las 19:30 horas el sábado y permanecerán cerrados el domingo 16 durante la jornada electoral.

Dado que los horarios pueden variar según la ubicación del local, se recomienda consultar directamente con tu sucursal más cercana o revisar la información oficial de Unimarc (ingresando aquí) para confirmar los horarios específicos y planificar tus compras antes de la jornada electoral.

¿Habrá Ley Seca este domingo 16 de noviembre?

En agosto de 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una iniciativa del Ejecutivo que modificó la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

Dentro de los cambios aprobados figuró la eliminación de la Ley Seca, medida que fue derogada a mediados del año pasado.

Por lo tanto, este domingo 16 de noviembre no habrá restricción en la venta de alcohol, permitiendo que bares, restaurantes y comercios de bebidas alcohólicas funcionen con normalidad durante toda la jornada electoral.

