Productos a mil y descuentos: Revisa las principales rebajas en supermercados durante noviembre

06 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Los principales supermercados del país lanzaron descuentos y promociones especiales durante noviembre para atraer más clientes y aliviar el bolsillo de los consumidores, considerando el alto costo de llenar la despensa durante estos meses que se acercan al fin de año.

Entre las cadenas con descuentos están Líder, Jumbo, Santa Isabel, Unimarc y Tottus, con beneficios al pagar con tarjetas bancarias o mediante programas de fidelización, tanto en tiendas físicas como en plataformas online.

Revisa a continuación los importantes descuentos de los supermercados:

Líder

En supermercados Líder, los clientes pueden acceder a:

Al pagar con tarjeta LIDER BCI obtienes un 6% de descuento, SIN TOPE, en el total de tu boleta y además te devuelven un 6% en “Pesos Mi Club”. Y tienes la opción de pagar en 3, 6, 10 y 18 cuotas sin interés

10% de descuento en la primera compra con la tarjeta (tope de $20.000).

Los despachos a todo Chile - desde Putre en Arica hasta Puerto Toro en Magallanes y también en el archipiélago Juan Fernández, será a costo cero, por compras superiores a 30 mil pesos.

Productos a $1.000, $2.000 y $3.000

Decoración de Navidad desde los $2.000

Revisa todas las ofertas aquí.

Tottus

En supermercados Tottus, los clientes pueden acceder a:

Días “D” pagando con tus tarjetas de Banco Falabella (CMR): lunes (6% de descuento en todo Tottus); martes (20% en pollo y pavo), miércoles (20% en carnes de vacuno) y jueves (20% en frutas y verduras)

Durante noviembre aprovecha el programa " Lo puedo todo en Navidad ". Obtén 40% de descuento en productos navideños.

”. Obtén en productos navideños. Tottus a Luca con productos desde los $1.000.

Revisa todas las ofertas aquí.

Jumbo

En supermercados Jumbo, los clientes pueden acceder a

10% de cashback (tope mensual $10.000) pagando con Saldo Cencopay

(tope mensual $10.000) pagando con Acumula X2 en puntos Cencosud .

. 40% de descuento en helados y jugos (productos seleccionados).

(productos seleccionados). 45% de descuento en cervezas seleccionadas (Jumbo Oktoberfest).

(Jumbo Oktoberfest). 30% de descuento en productos seleccionados de belleza.

Revisa todas las ofertas aquí.

Unimarc

Los descuentos en Unimarc están ligados a su programa Club Unimarc, con beneficios según la categoría del socio:

Nivel Oro : 10% en productos Nuestra Cocina (lunes) y frutas y verduras (martes). Suben al 20% pagando con Unipay.

: 10% en productos Nuestra Cocina (lunes) y frutas y verduras (martes). Suben al 20% pagando con Unipay. Nivel Platino : 15% en Nuestra Cocina (lunes), frutas y verduras (martes) y carnes (miércoles). Suben al 25% con Unipay.

: 15% en Nuestra Cocina (lunes), frutas y verduras (martes) y carnes (miércoles). Suben al 25% con Unipay. Nivel Diamante : 20% en Nuestra Cocina (lunes), frutas y verduras (martes) y carnes (miércoles). Suben al 30% con Unipay.

: 20% en Nuestra Cocina (lunes), frutas y verduras (martes) y carnes (miércoles). Suben al 30% con Unipay. Productos “ A luca y a mil ” desde los $1.000 hasta $4.000.

” desde los $1.000 hasta $4.000. Obtén 15% de descuento adicional en el total de tu boleta pagando con Unipay los jueves de noviembre.

Revisa todas las ofertas aquí.

Santa Isabel

En supermercados Santa Isabel, los clientes pueden acceder a:

Aprovecha las Súper Ofertas Online con importantes descuentos al comprar desde la web

con importantes descuentos al comprar desde la web 30% de descuento en Ofertas Imbatibles de Santa Isabel.

en Ofertas Imbatibles de Santa Isabel. 40% de descuento en licores, vinos y cervezas.

en licores, vinos y cervezas. Descuentos en 185 productos seleccionados.

Revisa todas las ofertas aquí.

