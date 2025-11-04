Tras alza por IVA a compras internacionales: Aliexpress lanza hasta 80% de descuento en productos

04 nov. 2025 - 11:26 hrs.

A propósito del aumento en los precios de las compras internacionales, tras la aplicación del impuesto correspondiente, la empresa AliExpress anunció una "estrategia de descuentos" con el fin de mitigar el alza provocada por el gravamen.

Desde la compañía aseguran que la plataforma, según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), representa el 78% de las compras internacionales en línea realizadas por los chilenos.

Los descuentos de AliExpress

La estrategia de AliExpress Se trata de lo que se ha denominado “Star Discount” o “Descuento Estrella”, que ofrece una rebaja del 9,5% en todos los artículos marcados con la etiqueta “Choice”.

Esta iniciativa está diseñada específicamente para compensar el incremento de precios derivado de la aplicación del IVA, permitiendo que los consumidores chilenos mantengan su preferencia por los productos de la plataforma.

"En AliExpress, entendemos el impacto que puede tener en los consumidores chilenos la aplicación del IVA en todas las compras internacionales. Por eso, hemos reforzado nuestro programa ‘Star Discount', ofreciendo un 9,5% de ahorro en productos seleccionados", señaló la compañía global de venta minorista en línea, propiedad del grupo Alibaba.

"Queremos que nuestros clientes en Chile sigan disfrutando de precios competitivos mientras cumplimos con todas las regulaciones locales", agregaron.

Además, tendrán distintos descuentos asociados a fechas especiales del comercio.

Así serán los descuentos:

Mega Choice Day (del 1 al 7 de noviembre): descuentos de hasta el 70%.

11.11 Sale (del 10 al 19 de noviembre): hasta un 80% de descuento.

Black Friday (del 20 de noviembre al 3 de diciembre): descuentos de hasta un 80%.

