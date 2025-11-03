Día del Sándwich: Así puedes acceder a descuentos de hasta 50% en restaurantes este lunes 3 de noviembre

03 nov. 2025 - 14:30 hrs.

Este lunes, Uber Eats celebra el Día del Sándwich en Chile y lanzó importantes descuentos de hasta el 50% en el precio final, además de promociones especiales para conmemorar esta fecha culinaria tan popular en el país.

Los descuentos se aplicarán en restaurantes seleccionados de todo Chile y las promociones estarán disponibles durante toda la jornada, permitiendo a los clientes disfrutar de una de las preparaciones más populares a través de la aplicación móvil.

Los mejores descuentos por el Día del Sándwich

Arica

La Picada de Da Vinci: 50% en Churrasco Papa

Iquique

Churraquería Santa Cruz: 2x1 en Churrasco Pichanguero con Papas fritas

La Serena

La Barra Grilled Chicken (La Recova): 50% en Churrasco Saltado

(La Recova): 50% en Churrasco Saltado La Barra de La Serena (La Recova): 2x1 en Churrasco Italiano Pollo

Valparaíso

Mega Sandwich (Recreo): 2x1 en Churrasco Chacarero

(Recreo): 2x1 en Churrasco Chacarero Mr Wo (Recreo): 50% en Churrasco Italiano

(Recreo): 50% en Churrasco Italiano Sandwichería Churraskon (Quilpué/Villa Alemana): 2x1 en Churrasco Lomito Grande

Santiago

Antigua Fuente : 30% en Chacarero Ají

: 30% en Chacarero Ají Churrascón del Jhonny (Maipú): 30% en Churrasco Americano de Lomito con Papas

(Maipú): 30% en Churrasco Americano de Lomito con Papas Tequeños el Oscar (Maipú): 30% en Churrasco Luco de Lomito

(Maipú): 30% en Churrasco Luco de Lomito Donde el Pelao (Puente Alto): 50% en Churrasco Italiano

(Puente Alto): 50% en Churrasco Italiano El Mastique (Vespucio Norte/Colina): 50% en Churrasco Completo

(Vespucio Norte/Colina): 50% en Churrasco Completo Las Vegas Chile (El Golf/Las Lilas/Macul): 50% en 2 churrascos seleccionados

(El Golf/Las Lilas/Macul): 50% en 2 churrascos seleccionados 8 Burgers (Maipú Sur): 30% en Churrasco Luco L

(Maipú Sur): 30% en Churrasco Luco L LomiTown (La Florida Norte): 50% en 2 Churrascos Vacuno

(La Florida Norte): 50% en 2 Churrascos Vacuno Kazokunh Sushi (Renca): 50% en Churrasco Italiano

(Renca): 50% en Churrasco Italiano La Terraza Familiar del Olimpo (Maipú Sur): 50% en 2 churrascos, promoción a elección

(Maipú Sur): 50% en 2 churrascos, promoción a elección Churrasco Planet (Providencia, Santiago Centro y Maipú Sur): 50% en 2 churrascos a elección

Concepción

Chorrillanas y Pichangas (Hualpén/Talcahuano): 2x1 en Papas Fritas Churrasco envasado

Freepik

¿Por qué se celebra el Día del Sándwich?

La celebración del Día del Sándwich tiene raíces históricas interesantes. De acuerdo a Infobae, la fecha se eligió en honor a John Montagu, IV Conde de Sándwich, un noble inglés del siglo XVIII al que se le atribuye la creación o, al menos, la popularización de esta icónica preparación culinaria.

Según cuenta la historia, Montagu, aficionado a las largas partidas de cartas, pidió que le sirvieran carne entre dos rebanadas de pan para poder comer sin ensuciarse las manos ni interrumpir sus juegos. Esta anécdota de los salones de juego de la alta sociedad británica del siglo XVIII marcó el origen del nombre “sándwich”, estrechamente vinculado al aristócrata británico.

Cada año, el Día Mundial del Sándwich se celebra el 3 de noviembre, coincidiendo con el nacimiento de John Montagu, ocurrido en 1718. La fecha conmemora el origen del nombre y la tradición de esta preparación que ha trascendido continentes y siglos, posicionándose como una de las comidas más populares a nivel mundial.

