Supermercados Jumbo: ¿Cuál es el horario para este sábado 15 de noviembre antes de las elecciones?

14 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre se llevan a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, y como es habitual en estas instancias, algunos locales comerciales modifican sus horarios en la previa de los comicios.

Aunque este sábado 15 de noviembre no es feriado, la cadena de supermercados Jumbo anunció una modificación en los horarios de algunos de sus locales para facilitar la preparación de la jornada electoral.

Horarios de Jumbo este sábado 15 y domingo 16 de noviembre

La cadena de supermercados Jumbo informó que este sábado 15 de noviembre algunos de sus locales funcionarán solo hasta las 19:00 horas. Al día siguiente, el domingo 16, estos mismos permanecerán cerrados por la jornada electoral.

Los locales que no formen parte de la siguiente lista operarán normalmente este sábado, cerrando a las 21:00 horas.

Revisa las sucursales de Jumbo que cierran a las 19:00 el sábado y permanecen cerradas el domingo:

Jumbo Maipú : Avda. Américo Vespucio 1001

: Avda. Américo Vespucio 1001 Jumbo Pajaritos : Avda. Camino Pajaritos 3302

: Avda. Camino Pajaritos 3302 Jumbo Ñuñoa : Avda. José Pedro Alessandri 1166

: Avda. José Pedro Alessandri 1166 Jumbo Independencia : Avda. independencia 565

: Avda. independencia 565 Jumbo Kennedy : Avda. Kennedy 9001

: Avda. Kennedy 9001 Jumbo Costanera : Avda. Andrés Bello 2433, local 1000

: Avda. Andrés Bello 2433, local 1000 Jumbo La Reina : Avda. Bilbao 8750, Las Condes

: Avda. Bilbao 8750, Las Condes Jumbo La Dehesa : Avda. La Dehesa 1445, Lo Barnechea

: Avda. La Dehesa 1445, Lo Barnechea Jumbo El Alba : Avda. Camino El Alba 11969, local 101

: Avda. Camino El Alba 11969, local 101 Jumbo Los Trapenses : Avda. Camino Los Trapenses 3515

: Avda. Camino Los Trapenses 3515 Jumbo Pie Andino : Avda. Pie Andino 4859

: Avda. Pie Andino 4859 Jumbo Super Puertas de Chicureo : Avda. Chicureo 130, Colina

: Avda. Chicureo 130, Colina Jumbo La Florida : Avda. Vicuña Mackenna 6100, La Florida

: Avda. Vicuña Mackenna 6100, La Florida Jumbo El Llano Subercaseaux : El Llano Subercaseaux 3519

: El Llano Subercaseaux 3519 Jumbo Puente Alto : Avda. Santo Domingo 67

: Avda. Santo Domingo 67 Jumbo San Bernardo Las Lilas: Avda. Portales 3698, San Bernardo

Revisa todos los locales con horarios modificados y cierre para este fin de semana por elecciones (pinchando aquí).

