Elecciones de este domingo 16 de noviembre: Así funcionarán los supermercados

13 nov. 2025 - 10:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre, se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias, instancia en que los chilenos deberemos acudir a las urnas para elegir no solo al próximo presidente, sino también a los congresistas que nos representarán en el Poder Legislativo.

Al tratarse de una jornada excepcional, existirán distintas disposiciones para velar por el normal desarrollo de las elecciones, lo que afectará al comercio.

Esto porque algunos supermercados y centros comerciales deberán tener un horario diferenciado al común de los días, debiendo precipitar sus horarios de cierre durante la jornada sabatina y permanecer cerrados durante el domingo, específicamente aquellos que estén dentro de malls y centros comerciales.

Para que no te encuentres con sorpresas y puedas planificar tus compras, en Meganoticias.cl te contamos cuáles serán los horarios de los principales supermercados del país.

¿Cómo funcionarán los supermercados durante este domingo 16 de noviembre?

Jumbo

El supermercado perteneciente al holding Cencosud ha informado que durante la jornada dominical algunas de sus sucursales estarán cerradas y el sábado operarán hasta las 19:00 horas. Para saber cuáles son las que tendrán horario diferenciado, puedes ingresar al siguiente enlace.

Santa Isabel

El otro supermercado ligado a la familia Paulmann también tendrá restricciones en algunos de sus locales, casi en las mismas condiciones de Jumbo, la única diferencia es que algunos de sus locales bajarán las cortinas a las 19:30 del sábado. Para revisar el detalle, haz clic aquí.

Unimarc, Alvi y S10

Los supermercados de SMU (Unimarc, Alvi, S10) funcionarán todos en horario normal durante el fin de semana. La excepción son los que están ubicados en mall o strip centers, que el sábado cierran a las 19:30 y el domingo permanecerán cerrados.

Lider

La cadena de Walmart ha informado que "por elecciones presidenciales 2025, el sábado 15 de noviembre algunos de nuestros supermercados cerrarán a las 19 horas y el domingo 16 de noviembre permanecerán cerrados". Para mayor información, la misma marca solicita ingresar en este link

Tottus

En lo que respecta a supermercados Tottus, durante estos días funcionarán con horario normal, con excepción de aquellos que permanezcan cerrados por estar dentro de malls. Para conocer los horarios en detalle, ingresa en el siguiente enlace.

Todo sobre Supermercados