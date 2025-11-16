"Estamos intentando..." Disley Ramos aclara rumores de supuesto quiebre con Luis "Mago" Jiménez

16 nov. 2025 - 00:00 hrs.

En los últimos días, se ha especulado sobre un presunto quiebre entre Disley Ramos y Luis "Mago" Jiménez, quienes llevan aproximadamente siete meses de relación, luego de conocerse en el reality.

Ambos fueron invitados al evento de boxeo, "Noche de Combos", que se realizó el pasado viernes 7 de noviembre, sin embargo, no estuvieron juntos durante el espectáculo, lo que generó especulaciones en el mundo de la farándula.

Es por eso que Only Fama conversó con la influencer de 28 años para conocer su situación amorosa actual, teniendo en cuenta además que surgieron rumores de que había tenido un remember con su expareja.

¿Qué dijo Disley Ramos sobre presunto quiebre con "Mago" Jiménez?

"Totalmente falso, solamente nos saludamos y tenemos mucho amigo en común, hay muy buena onda, hay mucho cariño y cada uno está en lo suyo", dijo sobre un presunto reencuentro con su anterior pololo.

Ahora bien, en cuanto a un supuesto término con el exfutbolista, dijo, "dentro de lo que se puede, estamos intentando llevar la relación o la amistad o todo lo que sea entre nosotros, en la privacidad. Entonces, no quiero responder a eso".

"Si hay una muy buena onda y sí, obviamente, tenemos un vínculo y, en realidad, prefiero dejarlo ahí y que la gente piense lo que quiera pensar", agregó tajantemente.

