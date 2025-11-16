Resultados parciales en el extranjero: Jeannette Jara lidera en Australia

16 nov. 2025 - 06:00 hrs.

En Chile y en el extranjero se están desarrollando las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias para elegir al nuevo Presidente de Chile y los representantes en el Congreso.

Debido a los diferentes horarios entre un país y otro, en zonas como Australia ya cerraron las mesas de votación, por lo que se conocen los primeros resultados parciales del conteo de votos.

A diferencia de otros países, Chile solo permite el voto para Presidente desde el extranjero, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en el extranjero, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Australia?

Según los resultados preliminares, en Australia la candidata Jeannette Jara se impuso en la ciudad de Sídney.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 699 preferencias, mientras que le siguió Johannes Kaiser con 251 votos, en total.

Resultados parciales en Sídney, Australia

Franco Parisi: 91 votos (4,73%). Jeannette Jara: 859 votos (44,69%). Marco Enríquez-Ominami: 18 votos (0,94%). Johannes Kaiser: 322 votos (16,75%). José Antonio Kast: 299 votos (15,56%). Eduardo Artés: 14 (0,73%) votos. Evelyn Matthei: 268 votos (13,94%). Harold Mayne-Nicholls: 31 votos (1,61%).

Nulos: 19 (0,99%)

Blancos: 1 (0,05%)

Cabe destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

