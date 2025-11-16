Así puedes revisar la mesa en que te toca votar

16 nov. 2025 - 06:30 hrs.

Durante esta jornada, Chile vive un nuevo proceso de elecciones, donde los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República, diputados y senadores en las regiones que correspondan.

A raíz de lo anterior, muchos ciudadanos tienen la inquietud de saber cuál es el número de mesa a la que fueron designados. Cabe recordar que solo se puede emitir el sufragio en la mesa designada del local de votación y no en una distinta.

¿Cuál es mi local de votación y la mesa que me corresponde?

Si aún no revisas tus datos electorales, debes saber que el Servel dispone de un portal web en el que puedes revisar el lugar exacto en el que te toca votar.

Para ello, debes ingresar al siguiente enlace (presiona aquí) y escribir tu RUT o el de la persona por la cual deseas consultar.

Luego debes realizar la verificación pinchando el cuadro que dice "No soy un robot" y finalmente seleccionar el botón "consultar".

Posteriormente, el sitio web arrojará tus datos electorales, incluido tu local de votación, la mesa que te corresponde y la comuna en la que votas.

Una vez que hayas hecho los pasos anteriores, podrás ver cómo será la papeleta de estas elecciones, donde también estará disponible la de los diputados de tu distrito y la de los senadores de tu región.

