Jeannette Jara se impone en Corea del Sur: Revisa los resultados parciales que obtuvieron los otros candidatos

16 nov. 2025 - 07:07 hrs.

Este domingo se están desarrollando las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero. Debido a los diferentes horarios entre países, en zonas como Corea del Sur ya cerraron las mesas de votación, por lo que durante esta mañana ya se han podido conocer los resultados parciales del conteo de votos.

Cabe precisar que Chile solo permite el voto para Presidente desde el extranjero y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Corea del Sur?

De acuerdo a los resultados preliminares, la candidata Jeannette Jara se impuso en Seúl, capital de Corea del Sur y única ciudad que contaba con un local de votació en ese país.

En el conteo de votos, Jara obtuvo 73 preferencias, seguido de José Antonio Kast, con 21. El total de votantes fue de 131, con un padrón electoral de 242.

Resultados en Corea del Sur

Solo hubo un voto en blanco. No hubo nulos.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

