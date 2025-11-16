"Ir lo más temprano posible a votar": Precipitaciones sorprenden a Santiago al inicio de la jornada de elecciones

16 nov. 2025 - 07:29 hrs.

¿Qué pasó?

Pese al pronóstico de calor que se había anticipado para este domingo de elecciones en Santiago, la jornada comenzó con débiles precipitaciones que sorprendieron a algunas comunas de la Región Metropolitana.

De todos modos, la temperatura mínima con la que inició este 16 de noviembre fue alta, específicamente de 14°C.

¿Qué se sabe de las precipitaciones en Santiago?

Cerca de las 07:00 horas, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, afirmó que "a esta hora, algunas gotitas se registran en el sector de la Región Metropolitana".

Al respecto, explicó que se debe a que "esta nubosidad que dejó lluvias en el sur del país, incluso en sectores del centro del territorio, se ha desplazado, y es la que está sobre Santiago".

"Es la inestabilidad proveniente del sur, pero no no son más allá de tres gotas en algunos sectores", sostuvo.

¿Seguirá lloviendo durante este domingo?

"¿Quiere decir que va a llover y que se acabó el tema del calor que habíamos anunciado? No, es solo ahora, al amanecer tempranito", señaló.

Sepúlveda aseguró que "esto se va a despejar antes de las diez de la mañana. Entonces, si a usted le molesta el calor, ir lo más temprano posible a votar, porque a partir de las diez de la mañana va a quedar despejado y la temperatura va a subir rápidamente a 29°C. Habrá zonas en la Región Metropolitana que van a rondar los 30°C".

Todo sobre El Tiempo