Rachas de hasta 100 km/h: Emiten avisos por viento y precipitaciones "en corto período de tiempo" para tres regiones

15 nov. 2025 - 23:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado tres avisos por viento y "precipitaciones en corto período de tiempo" que afectarán a zonas de tres regiones del país.

De acuerdo al organismo, un aviso es cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Rachas de viento de hasta 100 km/h

El aviso por "viento normal a moderado" se debe a un sistema frontal y afectará a la Patagonia subandina de la región de Los Lagos, la Patagonia subandina norte y la zona insular sur de la región de Aysén.

El aviso está vigente desde la tarde de este sábado y continuará activo hasta la noche del martes 18 de noviembre.

Región de Los Lagos

Patagonia subandina: 40-60 km/h - racha 70 km/h (lunes 17), 40-60 km/h - racha 70 km/h (martes 18).

Región de Aysén

Patagonia subandina norte: 60-80 km/h - racha 90 km/h (sábado 15), 40-60 km/h - racha 90 km/h (domingo 16), 60-80 km/h - racha 100 km/h (lunes 17), 40-60 km/h - racha 90 km/h (martes 18).

- (sábado 15), - (domingo 16), - (lunes 17), - (martes 18). Insular sur: 60-80 km/h - racha 90 km/h (sábado 15).

Precipitaciones "en corto período de tiempo"

También producto de un sistema frontal, la DMC emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" entre la noche del domingo 16 y la mañana del lunes 17 de noviembre en la región de Magallanes.

Según se detalla, se esperan entre 20 y 40 mm en la Cordillera Austral norte y entre 10 y 25 mm en la papa patagónica norte.

Un segundo aviso por la misma condición y con las mismas características también se emitió para la región de Aysén:

Litoral interior norte: 20-40 mm .

. Cordillera Austral norte: 20-40 mm/≤10 cm de nieve .

. Patagonia subandina norte: 20-40 mm .

. Insular sur: 40-60 mm.

Cordillera Austral sur: 20-40 mm/10-20 cm de nieve .

. Patagonia subandina sur: 30-50 mm.

