Jaime Leyton adelanta agradable temperatura para las elecciones: La próxima semana regresa el calor

15 nov. 2025 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y el resto del país, donde se espera una jornada con agradables temperaturas en la zona central de cara a las elecciones de este domingo.

¿Qué dijo el experto?

Para este sábado, el experto señaló que se espera una máxima de 26°. Si bien el día partió con niebla y solo 10°, las temperaturas comenzarán a subir con el paso de las horas.

En tanto, para el domingo, día en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, el experto indicó que "amanece con cielo nublado, pero temprano se disipa esa nubosidad". Se espera una mínima de 12° y una máxima de 28°, temperaturas que serán agradables, pero no extremas.

Si bien este fin de semana no será de calor extremo, la situación cambiará el lunes y el martes de la próxima semana, ya que se acerca un alza importante de las temperaturas.

En concreto, para el lunes se espera una mínima de 12° y una máxima de 33°. Dada la situación, Jaime Leyton recomendó "no salir en las horas de mayor insolación".

Don Jaime enfatizó que la noche del lunes "es la más calurosa", pues se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 23°.

Para el martes el panorama no cambiará mucho, ya que se espera una máxima de 32°, donde los cielos despejados serán los predominantes en la capital.

