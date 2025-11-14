Temperaturas cercanas a los 30°C: Revisa el pronóstico de Jaime Leyton para este fin de semana de elecciones en Santiago

14 nov. 2025 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago, además de adelantar lo que se espera para este sábado 8 de noviembre en el resto del país.

Cabe recordar que este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago?

El experto expuso que en la Región Metropolitana "el ambiente este día sábado va a estar caluroso en la parte norte, pero se esperan días más calurosos todavía".

"En Santiago se viene anunciando un aumento de temperaturas. Este sábado será lo más bajo del periodo, con escasas nubes (...), y el sector poniente al comienzo de la jornada", detalló, agregando que "el día domingo aumenta la temperatura máxima (29°C), y amanece con cielo cubierto, varía a despejado".

Temperaturas pronosticadas para este sábado 15 de noviembre en la Región Metropolitana

Colina: 10°C y 30°C

Melipilla: 10°C y 26°C

Santiago: 12°C y 27°C

Buin: 10°C y 28°C

San José de Maipo: 10°C y 24°C

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este sábado 15 de noviembre?

Leyton señaló que "la costa de la zona norte amanece con abundante nubosidad baja, los sectores interiores completamente despejados y ambiente templado en Arica... Moderadamente caluroso estará Calama (...) y la ciudad de Copiapó estará completamente libre de nubes".

"La costa de la región de Coquimbo amanece con cielo nublado y varía a cielo prácticamente despejado con ambiente templado. El resto y los sectores costeros de la región de Valparaíso con nieblas matinales y abundante nubosidad. Ambiente caluroso al interior", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur del país este sábado 15 de noviembre?

El meteorólogo sostuvo que "la nubosidad va a ser escasa en la ciudad de Rancagua, al igual que en Talca. Se presentan algunas nieblas matinales, pero la temperatura se mantiene en lo moderadamente caluroso. También niebla en Chillán al comienzo de la jornada y abundante nubosidad en Concepción".

"La nubosidad va a ser abundante en la región de La Araucanía, pero aumenta un poco más desde Los Ríos hacia el sur, con precipitaciones de características débiles y ambiente fresco", señaló.

Finalmente, indicó que "en la zona sur el paso de los sistemas frontales ha dejado importantes precipitaciones y a la vez el viento ha sido significativo, y se mantienen estas condiciones de lluvias y vientos, que podrían llegar a ser incluso fuerte a intensos. Las temperaturas van a estar bajas".

