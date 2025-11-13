Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La madrugada de este jueves, a las 01:59 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 39 km al oeste de Colchane, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Notas relacionadas