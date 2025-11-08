Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Temblor se percibe en la zona norte: Esta fue la magnitud que tuvo el sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, a las 07:57 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 51 km al sureste de Quillagua, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 88 km.

Lo más visto de Nacional
Ir a la siguiente nota

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas