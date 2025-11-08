Temblor se percibe en la zona norte: Esta fue la magnitud que tuvo el sismo
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado, a las 07:57 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 51 km al sureste de Quillagua, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 88 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
