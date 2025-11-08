Sismo se percibe en la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 8 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 02:23 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 47 kilómetros al sureste de Mina Los Pelambres, a 120 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
