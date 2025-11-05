Más de 30 disparos: Mujer es asesinada mientras estaba estacionada dentro de su auto en Quilicura

05 nov. 2025 - 04:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue asesinada y un hombre resultó gravemente herido tras ser atacados a disparos durante la madrugada de este miércoles, en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Según informó la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), el grave hecho se produjo a eso de las 00:30 horas en calle Las Violetas, en la villa Valle de la Luna, cuando ambas personas estaban estacionadas a bordo de un automóvil.

La víctima fatal, una mujer de 44 años, se encontraba en el asiento del conductor y a su lado un hombre de 36 años, cuando otro vehículo se detuvo a un costado y sus ocupantes comenzaron a dispararles. Según los peritajes preliminares, se habrían efectuado más de 30 tiros.

¿Qué dijeron las autoridades por lo ocurrido en Quilicura?

El comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte, detalló que Carabineros "encuentran a dos personas con heridas por proyectil balístico, una de ellas de sexo femenino, quien no mantenía signos vitales, y un varón, quien fue trasladado al Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital".

"Nos encontramos trabajando en el sitio del suceso a fin de determinar la cantidad de evidencia balística dispuesta en el lugar, realizar el levantamiento de cámaras y el examen externo del cuerpo, a fin de poder establecer las lesiones que mantiene", agregó.

Por su parte, el fiscal Leonardo Tapia, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que las víctimas "son abordadas por un grupo de sujetos hasta este momento indeterminado, quienes disparan en contra estas dos personas, causándole la muerte en el lugar justamente a la mujer".

"Se ha contabilizado al menos 30 impactos que se encontraban tanto en el sector, en el mismo vehículo y en el lugar que se han ido levantando. Dentro de las hipótesis que se maneja principal, correspondería a un ajuste de cuentas", sumó.

Sobre la fallecida, el persecutor consignó que "se trata de una persona que tiene antecedentes penales, de hecho había estado recluida hace poco tiempo por distintos delitos contra la propiedad, incluso también por delitos de drogas, entre otros ilícitos".