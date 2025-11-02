Logo Mega

Temblor remece la zona norte del país: Esta fue la magnitud que reportó Sismología

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 15:43 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 97 km al oeste de Pisagua, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

