Temblor sacude a la zona norte del país: Revisa su epicentro y magnitud

28 oct. 2025 - 05:12 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes, a las 04:57 horas, un temblor de magnitud 4.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 64 km al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, el cual tuvo una profundidad de 105 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.