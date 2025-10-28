Temblor sacude a la zona norte del país: Revisa su epicentro y magnitud
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este martes, a las 04:57 horas, un temblor de magnitud 4.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 64 km al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, el cual tuvo una profundidad de 105 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
