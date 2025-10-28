Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: En Vivo: Mucho Gusto

Temblor sacude a la zona norte del país: Revisa su epicentro y magnitud

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes, a las 04:57 horas, un temblor de magnitud 4.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 64 km al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, el cual tuvo una profundidad de 105 km.

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Ir a la siguiente nota

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas