Temblor en la zona centro norte: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,9 se registró durante la mañana de este lunes en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 11:11 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 3 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, a 33 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
