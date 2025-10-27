Temblor en la zona centro norte: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo

27 oct. 2025 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,9 se registró durante la mañana de este lunes en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 11:11 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 3 kilómetros al este del Parque Fray Jorge, a 33 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

