Pescador rescatado tras naufragio en Magallanes: Dijo conocer ubicación de dos de sus compañeros desaparecidos

23 ag. 2025 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se confirmó hallazgo con vida de uno de los cuatro pescadores desaparecidos tras el naufragio de la lancha "Ana Belén", accidente reportado el jueves en la región de Magallanes. De acuerdo a su familia, tras ser rescatado, el hombre aseguró conocer el paradero de dos de sus compañeros.

El sobreviviente corresponde a Juan Andrés Rojas Casco, de nacionalidad paraguaya. De acuerdo a los primeros antecedentes, fue encontrado en una roca con signos de hipotermia, por lo que actualmente continúa siendo evaluado por personal médico, según informó la Armada.

Pescador rescatado dijo conocer la ubicación de sus compañeros

"Estamos muy contentos y agradecidos por el trabajo. Ahora esperamos que siga la búsqueda, porque Juan comunicó que conocía el paradero de dos personas más", reveló una de sus hermanas en conversación con Meganoticias.

Aunque no les entregaron más información sobre el rescate ni su estado de salud, "sí nos dijeron que estaba bien. Le mostraron una fotografía a los familiares más cercanos. A él se le encontró con hipotermia, entonces está recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación".

Otra familiar del sobreviviente dijo que en la imagen que las autoridades les mostraron de él "se veía asustado, con mucho frío me imagino". "Ahora estará preocupado por sus amigos, queriendo encontrarlos también. Yo sé que él no los va a dejar ahí, él va a buscar la forma de encontrarlos y ojalá con vida", añadió.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate del pescador?

Capitán de Navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams, indicó que a eso de las 10:31 horas de este sábado "fue encontrado con vida uno de los tripulantes de la nave 'Ana Belén'. La persona se encuentra estable a bordo de OPV-83 Marinero Fuentealba, siendo evaluado por personal médico".

Habría sido una lancha pesquera la que encontró al sobreviviente y luego dio aviso al buque de la Armada para que fuera a su rescate. Un helicóptero se trasladó al lugar y desde él se lanzó hacia las aguas gélidas un buzo táctico, quien recogió al hombre y lo subió a la aeronave.