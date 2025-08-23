Hallan con vida a uno de los cuatro pescadores desaparecidos tras naufragio en Magallanes: Estaba en una roca y con hipotermia

23 ag. 2025 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado se confirmó el hallazgo con vida de uno de los cuatro pescadores desaparecidos tras el naufragio de la lancha "Ana Belén", accidente reportado la tarde del jueves en la región de Magallanes.

De acuerdo a los primeros antecedentes que se manejan, el sobreviviente, identificado como Juan Rojas, de nacionalidad paraguaya al igual que sus otros tres compañeros que siguen extraviados, fue encontrado en una roca con signos de hipotermia.

Habría sido una lancha pesquera la que encontró al sobreviviente y luego dio aviso al buque de la Armada para que fuera a su rescate. Un helicóptero se trasladó al lugar y desde él se lanzó hacia las aguas gélidas un buzo táctico, quien recogió al hombre y lo subió a la aeronave.

Pescador rescatado dijo conocer la ubicación de sus compañeros

En conversación con Meganoticias, la familia de Rojas indicó que el pescador, tras ser rescatado, aseguró conocer la ubicación de dos de sus compañeros desaparecidos.

"Estamos muy contentos y agradecidos por el trabajo. Ahora esperamos que siga la búsqueda, porque Juan comunicó que conocía el paradero de dos personas más", señaló una de sus hermanas.

Aunque no les entregaron más información sobre el rescate ni su estado de salud, "sí nos dijeron que estaba bien. Le mostraron una fotografía a los familiares más cercanos. A él se le encontró con hipotermia, entonces está recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación".

Por su parte, la pareja de Juan Rojas se mostró muy feliz por la noticia. "Gracias a Dios nos ha escuchado las plegarias que le hicimos, le rezamos de rodilla que aparezcan vivos, gracias a Dios recibimos hoy esta noticia", expresó.

Otra familiar del sobreviviente dijo que las autoridades "no nos contaron en qué condiciones está, pero nos mostraron una foto de que está bien, pero se veía asustado, con mucho frío me imagino".

"Ahora estará preocupado por sus amigos, queriendo encontrarlos también. Y yo sé que él no los va a dejar ahí, él va a buscar la forma de encontrarlos también y ojalá con vida", añadió.