Confirman hallazgo de restos de lancha "Ana Belén" en Punta Arenas: Continúa búsqueda de tripulantes paraguayos

23 ag. 2025 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la Gobernación Marítima de Puerto Williams de la Armada de Chile, confirmaron el hallazgo de "restos náufragos" de la lancha "Ana Belén", que llevaba a bordo a cuatro tripulantes, todos de nacionalidad paraguaya y cuya desaparición se reportó la tarde del jueves en la región de Magallanes.

El hallazgo de los restos de la embarcación ocurrió, "en un sector ubicado al oeste de bahía Cook, a 226 kilómetros al sur de Punta Arenas y en las cercanías del extremo occidental del canal Beagle".

¿Qué dijo la Armada por hallazgo de restos de lancha "Ana Belén"?

"A las 17:37 horas, el Alcalde de Mar de Timbales reportó que la lancha 'Sebastián I', que acudió al llamado de la Autoridad Marítima, halló restos de la embarcación al sur de bahía Sea", explicó el Capitán de Navío Manuel Iturria, Gobernador Marítimo de Puerto Williams.

La Armada señaló que, "la información fue comunicada a los familiares en una reunión realizada en la Gobernación Marítima de Punta Arenas, con participación telemática del mando naval a cargo de la operación, instancia en la que también se dispuso apoyo y contención".

Además, precisaron que, "a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, se han acumulado más de siete horas y media de vuelo en el sector. La Armada de Chile mantendrá la búsqueda con todos los medios disponibles".

Con respecto a los tripulantes, de momento no se han conocido mayores detalles, mientras que se continuará con los trabajos de búsqueda durante la jornada de este sábado.