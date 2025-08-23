Cambio de hora: Esta es la fecha en que debes modificar tu reloj

23 ag. 2025 - 12:00 hrs.

En el mes de septiembre, que está próximo a comenzar, se dará inicio a la primavera, concluyendo así el invierno, estación que este año trajo más lluvias, especialmente a la capital.

Sin embargo, la época primaveral del año, no comenzará hasta el 22 de septiembre. Lo que sí terminará a inicios de septiembre es el horario de invierno, para dar paso al horario de verano.

Pese a las críticas que genera esta medida, las autoridades mantienen la implementación del cambio de hora, según la estación.

¿Cuándo se cambia la hora en Chile?

Es más, ya está establecido, que el próximo cambio de hora en Chile ocurra el sábado 6 de septiembre, fecha en la que se deberán adelantar los relojes a lo largo de todo el territorio nacional.

Es decir, en esta ocasión se deberán adelantar los relojes en una hora, es decir, cuando sean las 23:59 horas del sábado 6, se pasará a las 01:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Es importante tener en cuenta que la región de Magallanes y la Antártica Chilena, se eximen de este cambio de hora y no deben modificar los relojes, por lo que mantendrán su huso horario actual.