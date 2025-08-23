Cambio de hora: Esta es la fecha en que debes modificar tu reloj
En el mes de septiembre, que está próximo a comenzar, se dará inicio a la primavera, concluyendo así el invierno, estación que este año trajo más lluvias, especialmente a la capital.
Sin embargo, la época primaveral del año, no comenzará hasta el 22 de septiembre. Lo que sí terminará a inicios de septiembre es el horario de invierno, para dar paso al horario de verano.
Pese a las críticas que genera esta medida, las autoridades mantienen la implementación del cambio de hora, según la estación.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo se cambia la hora en Chile?
Es más, ya está establecido, que el próximo cambio de hora en Chile ocurra el sábado 6 de septiembre, fecha en la que se deberán adelantar los relojes a lo largo de todo el territorio nacional.
Es decir, en esta ocasión se deberán adelantar los relojes en una hora, es decir, cuando sean las 23:59 horas del sábado 6, se pasará a las 01:00 horas del domingo 7 de septiembre.
Es importante tener en cuenta que la región de Magallanes y la Antártica Chilena, se eximen de este cambio de hora y no deben modificar los relojes, por lo que mantendrán su huso horario actual.
Leer más de