Cambio de hora: Conoce cuándo volveremos al horario de verano

16 ag. 2025 - 08:00 hrs.

De a poco se comienza a notar que se aproxima el cambio de hora en Chile, esto gracias a que comienza a amanecer más temprano y el sol se esconde más tarde de lo que estuvimos acostumbrados en los últimos meses.

Este es el primer indicio de que estamos más cerca de cambio de horario, para pasar del de invierno al de verano.

¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile?

Según lo estipulado, está programado que el cambio de hora para pasar al horario de verano sea a inicios de septiembre de este 2025.

En concreto, el sábado 6 de septiembre es la fecha en la que se deberán adelantar los relojes a lo largo de todo el territorio nacional.

De este modo, en esta ocasión se deberán adelantar los relojes en una hora, es decir, cuando sean las 23:59 horas del sábado 6, se pasará a las 01:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Cabe recordar que las regiones de Magallanes y Aysén, se eximen de este cambio de hora y no deben modificar los relojes, por lo que mantendrán su huso horario actual.