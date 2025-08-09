Cambio de hora: Esta es la fecha en que debes adelantar tu reloj

09 ag. 2025 - 15:00 hrs.

A cuatro meses de que comenzara a regir el horario de invierno en nuestro país, el cual se efectuó el pasado 5 de abril, estamos ad portas de vivir un nuevo proceso de cambio de hora, el segundo del año, con el cual se volverá a utilizar el huso horario veraniego.

Cabe recordar que nuestro país implementa dos cambios de horario anuales, con el fin de aprovechar de manera óptima la luminosidad solar durante los meses invernales, en los cuales los días se hacen más cortos y se reduce la luz natural.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

Según lo establecido por la norma vigente, el actual horario, es decir, el de invierno, continuará vigente hasta el sábado 6 de septiembre. Cuando sean las 23:59 de ese día, los relojes tendrán que adelantarse en una hora, avanzando directamente hasta las 01:00 del domingo 7 de septiembre.

Es importante destacar, sin embargo, que hay zonas exentas a este proceso, ya que utilizan el huso horario de verano durante todo el año, vale decir, no se suman a ningún cambio horario.

Concretamente, son las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena no tendrán que realizar ajustes en sus relojes.

En tanto, la modificación horaria será efectiva desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos, sumándose también el archipiélago Juan Fernández y la Isla de Pascua.

Todo sobre Cambio de Hora