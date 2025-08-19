Temblor en la zona centro norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,8 se registró durante la tarde de este martes en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 12:33 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 26 kilómetros al noreste de Monte Patria, a 76 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
