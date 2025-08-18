Habilitan dos pistas hacia el oriente en puente Lo Saldes: ¿Hasta cuándo continúan las obras en Costanera Norte?

18 ag. 2025 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

La concesionaria de la Costanera Norte anunció la habilitación de dos pistas en dirección oriente en Puente Lo Saldes, lo que ayudará a aliviar la congestión vehicular en esa zona del sector oriente de la capital.

¿Hasta cuándo se mantendrán las obras?

Desde el martes 5 de agosto, el Puente Lo Saldes estaba totalmente cerrado en ambos sentidos debido a las obras de reparación que se realizarán en su infraestructura. La proyección decía que los trabajos se extenderían hasta el próximo sábado 23 de agosto, aunque con esta habilitación de pistas se estaría adelantando la entrega de obras.

En dicha oportunidad, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, explicó que "se va a ejecutar el reemplazo de la viga que colapsó en el mes de febrero (...). Para hacer este reemplazo del trozo de viga se requiere un trabajo 24 horas, 7 días a la semana".

"Esperamos nosotros que tengamos culminado el trabajo a partir ya de fin del mes de agosto", agregó el subsecretario Núñez acerca de los trabajos que se iniciaron en febrero de este año por el levantamiento de losa en el puente.

Por su parte, la concesionaria detalló este domingo que "la apertura total del puente, con las dos pistas faltantes hacia el poniente, se evaluará en el transcurso de los próximos días, lo que será informado oportunamente a la ciudadanía".

Se mantiene el cierre en otras pistas de Costanera Norte

Desde la concesionaria aclararon que de momento se mantiene cerrado el acceso Santa María y rige el cierre nocturno de todas las pistas del eje Costanera Norte hacia el oriente, desde las 22:00 hasta las 5:00 horas.

Asimismo, continúa el cierre diurno de la pista derecha del eje Costanera Norte en dirección oriente.