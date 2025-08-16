Encuentran pie humano en Santo Domingo: Estaba en la orilla de la playa

16 ag. 2025 - 01:01 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades se encuentran investigando un insólito hallazgo registrado durante la tarde de este viernes en el sector costero de la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, donde fue encontrado un pie humano.

La situación quedó al descubierto cerca de las 17:00 horas, luego de que la Capitanía de Puerto de San Antonio recibiera un llamado al número de emergencias 137, alertando sobre una zapatilla que contenía un resto óseo.

Funcionarios de la Armada acudieron a la orilla de la Playa Marbella, donde al menos cuatro personas realizaban pesca recreativa, y confirmaron que en el interior del calzado había lo que parecía ser parte de un pie humano.

SML quedó a cargo del análisis del pie humano

Siguiendo instrucciones del Ministerio Público, el sitio fue resguardado a la espera de los peritajes que lleve a cabo personal especializado de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Luego de hacer las primeras diligencias, la PDI estableció que se trataba de un pie humano izquierdo, con una longitud aproximada de entre 22 y 23 centímetros.

El hallazgo fue comunicado al Servicio Médico Legal (SML) de San Antonio, organismo que quedó a cargo del retiro y análisis de los restos, con el fin de determinar su origen y posibles vínculos con investigaciones en curso.

