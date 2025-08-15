"Es un peligro tener a funcionarios que no son competentes": Críticas cruzadas en el Congreso tras fuga de tres internos

15 ag. 2025 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

La fuga de tres internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso, ocurrida durante la madrugada de este viernes, provocó una oleada de críticas y explicaciones por parte de parlamentarios de la región, quienes advirtieron sobre las falencias en el sistema penitenciario y el riesgo que implica para la seguridad ciudadana.

La diputada Camila Flores (RN) fue una de las primeras en reaccionar, señalando que “esta situación es de la máxima gravedad y grafica la debilidad de nuestro sistema”, subrayando que entre los fugados hay delincuentes de “altísima peligrosidad”. La legisladora afirmó que “Gendarmería tiene que buscar a los responsables… es un peligro para toda nuestra sociedad tener a funcionarios que no son competentes haciendo funciones tan claves”.

En la misma línea, el diputado Hotuiti Teao (IND) anunció que solicitará la presencia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Según indicó, “buscamos dilucidar si esta fuga fue producto de un error institucional o… las consecuencias de tener recintos sobrepasados y un personal que no da abasto”.

El diputado Arturo Barrios (PS) calificó lo ocurrido como “un episodio inaceptable que pone en riesgo directo la seguridad de las familias porteñas”, advirtiendo que no es un hecho aislado, sino un síntoma de “debilidades del sistema penitenciario”. Añadió que recibir ayuda desde el exterior demuestra que Gendarmería necesita “más atribuciones y mayor personal” para enfrentar estas situaciones.

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) sostuvo que “aquí hay que aplicar mano dura contra la delincuencia… Gendarmería tiene que dar cuenta de lo ocurrido y avanzar en la cárcel de alta seguridad”.