Mago de show que generó polémica en Temuco se defiende: Acusa "fines políticos" y niega "connotación sexual" en presentación

Luego del revuelo por la aparición de una bailarina con "vestimenta sugerente" en un show de magia con motivo del Día del Niño en el Teatro Municipal de Temuco, el "Mago Renato" salió al paso de las críticas, negando cualquier "connotación sexual" en la presentación y acusando fines políticos detrás de la polémica.

"Mago Renato" defiende su show en Temuco

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó un comunicado en el que parte sosteniendo que "han sacado de contexto mi show de magia que realicé el día jueves 7 de agosto del presente año".

"Se menciona que una de las bailarinas de mi staff (...) ejecutaba un baile inapropiado para los niños, y mientras pensaba en esto, entonces todos los niños tendrían que tener prohibido el ingreso a los circos, porque el baile que ella realizó es un baile de contorsionismo, que en este tipo de espectáculos son muy comunes", se defendió.

Tras esto, explicó que el show consideraba música "orientada a algo más rockero" y que "lamentablemente la vestimenta, a través de las contorsiones que cualquier bailarina puede realizar, se puede mover de su posición original y eso no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show, donde insisto, se entiende que es un show familiar y para los niños".

"A raíz de esta situación se ha generado un conflicto emocional grave para esta bailarina profesional, donde se ha visto afectada su imagen y, por su puesto, la mía como mago profesional hace más de 25 años, donde jamás había vivido una situación como esta, a raíz de una plataforma netamente con fines políticos", acusó.

"Entiendo que las entidades públicas que aparecen también mencionadas intentan desmarcarse de este tipo de situaciones, insisto, por temas políticos en donde yo jamás me haré parte", reiteró respecto a las intenciones detrás de la polémica.

A esto, agregó que "es lamentable que se saque de contexto un show que tuvo éxito por una publicación de una plataforma con fines políticos que intenta sexualizar algo que solamente está en la cabeza de los adultos".

Para terminar, el "Mago Renato" afirmó que "continuaré con la frente en alto y manteniendo mi prestigio con estos 25 años que me avalan como uno de los mejores magos de Chile. Les pido encarecidamente que se desmarquen del morbo y logren entender que mi show fue de una hora y no fue solo lo que en un extracto de 10 o 15 segundos se mostró".

