Pato de hule gigante vuelve en el Día del Niño: ¿Dónde estará la emblemática figura?

07 ag. 2025 - 16:58 hrs.

Hace algunos años, el pato de hule gigante acaparó todas las miradas durante su paso por Chile. En aquella ocasión, formó parte de una intervención artística del Festival Hecho en Casa, recorriendo las principales comunas del país y sorprendiendo a grandes y a chicos.

En el marco del Día del Niño y la Niña, la emblemática figura regresará a Santiago. Esta vez lo hará de la mano de la Asociación Gremial Barrio Italia - Providencia, con el apoyo de la Municipalidad de Providencia, en el contexto de un evento familiar que incluirá diversas actividades infantiles.

¿Cuándo y dónde estará el pato de hule gigante?

La cita está programada para este sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 11:00 y las 20:00 horas. Quienes deseen asistir deberán dirigirse al Barrio Italia, específicamente a la intersección de Avenida Italia con Santa Isabel, donde estará instalado el icónico pato gigante.

Las familias podrán disfrutar de la "Ruta del Niño", una experiencia que incluirá juegos inflables, toboganes, zonas con juguetes y juegos de mesa, pintacaritas, sorteos y una variada propuesta gastronómica con menús especiales para los más pequeños.

Pato de hule gigante/Municipalidad de Providencia

Sin embargo, el gran protagonista será el pato inflable de ocho metros de altura, con el que podrán tomarse fotografías. En esta oportunidad, la figura de hule no estará sola, sino que acompañada de otros dos patos de 2 metros, más una bañera repleta de pelotas y patitos para jugar.

"Actividades como esta no solo animan nuestras calles, sino que fortalecen los barrios y reafirman el carácter único de espacios como Barrio Italia. Hoy los protagonistas son los niños y niñas, queremos que disfruten en un entorno seguro, lúdico y lleno de creatividad", manifestó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

