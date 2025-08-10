Polémica por función de magia por Día de la Niñez en Temuco: Acusan que bailarina presentó espectáculo con "vestimenta sugerente"

10 ag. 2025 - 01:08 hrs.

¿Qué pasó?

Gran controversia ha generado un espectáculo para niños desarrollado en el Teatro Municipal de Temuco, esto en el marco de la celebración del Día de la Niñez, al que fueron convocados menores de edad de enseñanza básica del sistema municipal de educación de la ciudad.

En concreto, se trató de un show de magia llevado a cabo el pasado jueves 7 de agosto que estuvo a cargo del "Mago Renato", pero que en un momento de la función tuvo una presentación de una bailarina.

Esta parte del espectáculo no fue bien recibida por algunos asistentes, especialmente los padres de los menores, quienes criticaron la función, ya que consideraron que no era apropiado para el contexto.

¿Qué dijeron autoridades sobre show de bailarina en Día de la Niñez?

Ante esto, algunas autoridades reaccionaron y rechazaron lo ocurrido, como es el caso del diputado Miguel Becker, de Renovación Nacional y representante del distrito 23, presentó una solicitud de oficio ante la Defensoría de la Niñez.

"Contó, dentro del repertorio, con una presentación de una mujer la que realizó un baile con vestimenta sugerente y baile de corte 'sensual y erótico', atentando contra los derechos de niños y niñas, asistentes a la actividad, sin previo aviso ni resguardo de los adultos responsables que asistieron", manifestó el parlamentario.

Por otro lado, el director de educación de Temuco, manifestó que, "rechazamos profunda y categóricamente, que en un evento para niños y niñas y que fue promovido en esa condición, haya ocurrido esta situación y vamos a plantear este tema ante los organismos defensores de la niñez, porque consideramos que no es apropiado".

Además, el propio Mago Renato, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se refirió a la situación, explicando que, "han sacado de contexto mi show de magia. Comparto esto para desmarcarme de un fin político del cual jamás me haré parte. Mi show jamás tuvo una intencionalidad distinta a la que siempre me ha destacado, que es el respeto por las personas. Hoy se ve emocionalmente afectada la bailarina de mi staff, mi familia y yo y eso es lo que hoy me preocupa, puesto que como bien indico en el comunicado, mi show nunca ha tenido una connotación sexual".

Finalmente, Carolina Castillo, directora del Teatro Municipal de Temuco, lamentó que, "dentro del espectáculo hubo contenido inapropiado para el público, por lo tanto, como corporación y teatro lo rechazamos categóricamente. Estamos mejorando los protocolos para que esto no vuelva a ocurrir".