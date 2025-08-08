Ideó su emprendimiento mientras estaba en su prenatal: Conoce a la chilena que llegó con su negocio hasta Estados Unidos

08 ag. 2025 - 16:23 hrs.

Claudia Alvial es una chilena que lanzó un emprendimiento mientras estaba en su etapa de prenatal, pues una de sus motivaciones era tener accesorios y productos especiales para su hijo que venía en camino, dicha iniciativa fue bautizada como "Amamantas".

En 2021, Claudia postuló al programa "Potencia Pyme", donde después fue seleccionada como una de las nuevas proveedoras de Walmart Chile. Por lo anterior, "Amamantas" potenció su esquema de negocio y sumó a más de 20 mujeres, quienes desarrollaron labores de armado de cojines, ajuares y mudadores, logrando despachar 20 mil productos en los supermercados Lider del país.

Fue el año pasado que "Amamantas" logró uno de sus mayores hitos, pues ganó uno de los Golden Ticket en la primera versión del Growth Summit, lo que le permitió llegar hasta Estados Unidos.

"Este salto hacia el extranjero ha sido una gran oportunidad para nosotras, pues desde Walmart USA hoy contamos con un ejecutivo que nos está acompañando para fortalecer nuestra marca, aprender a posicionarla en un mercado completamente nuevo y mostrar con orgullo su sello de origen que identifica a nuestros productos como 100% chilenos", comentó Claudia Alvia, quien espera llegar también a México y Canadá.

Convocatoria Walmart Chile Growth Summit 2025

Este 2025 Walmart Chile lanzó la segunda edición de "Walmart Chile Growth Summit", iniciativa que busca identificar y potenciar a empresas nacionales, ofreciéndoles la oportunidad de integrarse a sus 400 supermercados, Marketplace o participar del evento global de proveedores en Bentonville, Arkansas.

Además de buscar el crecimiento de las empresas que resulten seleccionadas, también está la posibilidad de que, aquellas que ya trabajan con Walmart, puedan llegar a los mercados internacionales de la compañía.

El gerente comercial de Walmart Chile, Alejandro Köning, dijo que "tenemos un compromiso con el crecimiento del país y sus empresas. Esta iniciativa es una muestra concreta, ya que permite a negocios de distintos tamaños acelerar su desarrollo mediante su incorporación a nuestra red de proveedores, ya sea en tiendas físicas, canal online o nuestro Marketplace".

Es importante señalar que la convocatoria está dirigida a actuales y potenciales proveedores con productos fabricados, cultivados o ensamblados en Chile. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de agosto en el sitio web de Walmart Chile, fecha en que se definirá a las empresas seleccionadas para participar del Growth Summit, que se realizará el 6 de noviembre de este año.