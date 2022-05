Gobierno pone urgencia a Ley Tamara que endurece penas a delitos cometidos contra niños

03 may. 2022 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes el Gobierno anunció que pondrá urgencia a la Ley Tamara, impulsada por la familia de Tamara Moya, niña de solo cinco años que fue brutalmente asesinada durante una encerrona en la comuna de Huechuraba.

¿Qué dijo el Gobierno?

Al respecto, la ministra del Interior, Izkia Siches, señaló tras participar de la comisión de Seguridad del Senado que "como Gobierno hemos definido poner urgencia al proyecto de Ley Tamara".

Petición de la madre

Hace unos días, Camila, la madre de Tamara, había hecho un llamado el Gobierno y al propio Presidente Gabriel Boric que avanzaran en el proyecto de ley.

En el matinal Mucho Gusto, la mujer indicó: "Presidente, yo hablé con Piñera, tuve la oportunidad de hablar con él el año pasado porque queríamos que la Ley Tamara fuera promulgada por Piñera, porque sabíamos que los parlamentarios al menos en ese momento empatizaban con nosotros y estaban haciendo todo rápido, pero con estos nuevos parlamentarios nosotros no entendemos por qué se demora, por favor ponga el proyecto de Ley Tamara en discusión inmediata ahora, no hay que esperar más. Si usted dice que le importan los niños, los jóvenes, la tercera edad y su pueblo, ponga la Ley Tamara en discusión inmediata, a mí no me va a causar ningún beneficio, yo ya no tengo hijos, yo perdí la única que tenía, pero cuántos niños hay que están siendo vulnerados".

¿En qué consiste el proyecto?

Cabe señalar que este proyecto presenta dos modificaciones. El primero está relacionado con el robo con homicidio contra infantes, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. “En el robo con violencia o intimidación donde se produce homicidio o violación, la pena será de presidio perpetuo calificado”, es decir, 60 años de cárcel.

El otro punto está ligado a las “encerronas” y se agregaría un nuevo punto en el Código Penal. “Ley Tamara” sancionará este modus operandi con 5 a 10 años de presidio. A menos que el delito se realice con violencia o intimidación, en ese caso puede llegar a 20 años de cárcel.