Madre de Tamara a Presidente Boric: "Si usted dice que le importan los niños ponga la Ley Tamara en discusión inmediata"

21 abr. 2022 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

A un año de la muerte de la pequeña Tamara Moya, quien tenía cinco años, su madre, Camila, relató los duros meses que le ha tocado vivir junto a su marido Raúl tras el asesinato de su hija en un intento de robo en la comuna de Huechuraba.

¿Qué dijo?

En el matinal Mucho Gusto, Camila señaló que "si bien al comienzo, desde que fallece Tamara, pierdo la voz, pierdo las ganas de vivir, pierdo todo, la perdí a ella, te encuentras con la parte más oscura de ti mismo, porque yo pensé que no tenía un lado oscuro, nunca creí que yo tuviera maldad dentro de mí, pero yo tenía odio, ahí me di cuenta que de verdad puedo llegar a odiar, que de verdad tengo rabia, que de verdad sentía lo que era la ira, el miedo, de verdad le deseaba la muerte a alguien, a quienes habían matado a mi hija yo les deseaba la muerte".

"Pero siendo contradictorio con eso a pesar de que empezó todo esto de que los padres de Tamara pedían o exigían la pena de muerte (…), yo nunca estuve de acuerdo con la pena de muerte, el tema es que yo no era capaz de hablar, no era capaz de expresarme, de decir ‘yo no creo en la pena de muerte’, yo no le deseo la muerte a nadie ahora, ahora que llevo un año y cerca de dos meses del fallecimiento de mi hija y donde estoy con ayuda sicológica, siquiátrica, con medicación de día, de noche, me levanto y me acuesto con pastillas para poder estar más estable", agregó.

También reflexionó acerca del tiempo que ha pasado: "¿Qué he aprendido este año?, a conocer mis límites, a conocer hasta dónde he sido capaz de llegar, porque uno dice se te muere un hijo y te mueres tú, yo decía ‘si un día pierdo a mi hija, yo me muero con ella’ y de verdad que te mueres, mueres interiormente, te mueres físicamente, yo tenía un dolor corporal".

"En mi caso yo me eché a morir, lo único que pedía era que ojalá yo hubiera perdido la memoria en ese tiempo que mataron a mi hija, no haber estado más aquí y mi cerebro lo hizo, me sacó de la realidad por mucho tiempo, por eso yo no hablaba, no comía y claro, Raúl (su esposo), fue mi apoyo, era quien me llevaba de un lugar a otro, quien estaba preocupado, pero yo de verdad me fui de la realidad, yo no recuerdo el funeral de mi hija, no recuerdo el velorio, yo recuerdo hasta el momento que muestran esa nota donde nos entregan la noticia de que Tamara muere y mi cerebro hace así (choque de dedos) y se desconectó por completo y me desconecté hasta el día que enterramos a mi hija y luego de eso, otra vez mi cabeza hizo ‘tin’ y otra vez me perdí", recordó.

Tratamiento sicológico y siquiátrico

Por otro lado, reconoció que "me negué a tratamiento sicológico y siquiátrico durante ocho meses, pero el día en que dije me voy a matar, ese día que dije ‘Raúl, me voy a matar, un día vas a llegar a la casa y me vas a encontrar muerta’, ese fue el día que yo dije ‘necesito ayuda, no me puedo seguir negando a recibir medicación y ayuda porque sola no puedo’ y lo hice".

"Me levanto cada mañana y lo primero que digo es ‘¿me tomo la pastilla hoy o vivo lo que tengo que vivir?’ y prefiero tomarme la pastilla. Las veces que he dejado la medicación caigo en un abismo, lo dejé por tres días hace poco, y era una angustia donde sentía que me faltaba la respiración, el aire y llamaba a Raúl y le decía ‘no estoy bien, no puedo estar sola, no puedo salir sola, necesito estar siempre en compañía’ y hasta el día de hoy, no puedo andar sola en ningún lado, necesito estar siempre acompañada de alguien porque tú no sabes lo que es estar solo hasta que estás rodeado de gente y sientes nada, un vacío", indicó.

Pese a la medicación Camila reconoció que "yo no estoy bien, Raúl no está bien, ningún papá está bien, nunca más vamos a estar ‘bien’, entonces la palabra bien se cambia a ‘un poco más estable’, pero si tú me preguntas ‘¿cómo estás hoy?’ yo no te voy a decir nunca que estoy bien si yo ya me morí, ya lo he dicho antes, uno es arrastrado por el tiempo y me levanto diciendo ‘¿qué tengo que hacer hoy?’, nada, todas las responsabilidades que yo tenía diariamente eran con mi hija, para ella, dejé mi trabajo, no soy capaz de coordinar para poder trabajar, tengo una memoria horrible, no puedo, pienso todo el día en ella, ha pasado un año y dos meses y a cualquier papá que tú le preguntes se levanta y se acuesta pensando en su hijo, no importa si han pasado 20 años, todos piensan en sus hijos al levantarse y al acostarse, en el espacio vacío que tienes en la cama, eso que nunca más voy a poder peinarla, acurrucarla, cantarle, jugar, nosotras éramos súper amigas, siempre estábamos solitas las dos, después llegaba el papi y se desenvolvía con él porque el amor que se tenían era impresionante".

"Yo le digo a Raúl ‘la extraño tanto, tanto’ y la rabia es que no puedes hacer nada para no extrañarla, no hay un remedio que te ayude a dejar de extrañar, no hay palabras, no hay leyes, nada (...). Mi bebé tenía cinco años, cómo sigo viviendo después de ver morir a mi hija, que se desangrara en mis brazos", expuso.

Apoyo a Ley Tamara

Camila también pidió apoyo para que la Ley Tamara que se encuentra en el Congreso y que endurece las penas contra niños, mayores de edad y personas en situación de discapacidad, sea promulgada e incluso envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric.

"Yo nunca pensé que iba a vivir algo así, nunca pensé que podía morir mi hija, que alguien le iba a disparar ni siquiera oponiéndome. Si yo pensaba esto y vivían en una burbuja, yo sé que todos ustedes también están en esta burbuja, porque nadie cree que le va a pasar, pero sí pasa y muy seguido, que no salga en las noticias o canales de televisión, no significa que no esté pasando, pasa todos los días (...), por eso únanse a nosotros a pedir esta ley y todas las leyes por los niños", explicó.

"Presidente, yo hablé con Piñera, tuve la oportunidad de hablar con él el año pasado porque queríamos que la Ley Tamara fuera promulgada por Piñera, porque sabíamos que los parlamentarios al menos en ese momento empatizaban con nosotros y estaban haciendo todo rápido, pero con estos nuevos parlamentarios nosotros no entendemos por qué se demora, por favor ponga el proyecto de Ley Tamara en discusión inmediata ahora, no hay que esperar más. Si usted dice que le importan los niños, los jóvenes, la tercera edad y su pueblo, ponga la Ley Tamara en discusión inmediata, a mí no me va a causar ningún beneficio, yo ya no tengo hijos, yo perdí la única que tenía, pero cuántos niños hay que están siendo vulnerados", manifestó.