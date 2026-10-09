El territorio que hoy en día tiene más tortugas que habitantes: Alberga una colonia de 183.000 ejemplares

09 oct. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Ubicado en el vasto Océano Índico dentro del archipiélago de Seychelles, el atolón de Aldabra guarda una de las maravillas ecológicas más impactantes del planeta: una próspera colonia de aproximadamente 183.000 tortugas gigantes.

Esta alarmante y positiva cifra supera ampliamente a la totalidad de la población humana del territorio africano, estimada en cerca de 135.000 habitantes, consignó Infobae.

Un reciente estudio científico, realizado conjuntamente por la Fundación de las Islas Seychelles (SIF) y la Universidad de Exeter, reveló estos datos tras examinar registros de avistamientos realizados entre 2018 y 2022.

¿Qué dice la investigación?

La investigación, publicada en la revista científica Ecology and Evolution, aplicó un innovador modelo estadístico que no solo contó los ejemplares visibles en los pastizales o áreas abiertas, sino que también estimó con precisión la cantidad de animales ocultos bajo la densa vegetación costera y los manglares.

La realidad actual de Aldabra representa una rotunda victoria para la conservación ambiental. Durante el siglo XIX, la explotación humana intensiva redujo la población de estas tortugas gigantes a menos de 1.000 individuos, dejándola al borde de la extinción.

Sin embargo, gracias a estrictas medidas de preservación —entre ellas la declaración de reserva natural estricta en 1981 y su inclusión como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1982—, la colonia logró recuperarse gradualmente.

A pesar del éxito del ecosistema, los investigadores enfatizan que la abundancia actual no descarta riesgos futuros. Amenazas como el cambio climático, la prolongación de periodos de sequía, el ascenso del nivel del mar y los depredadores invasores (como ratas negras y gatos ferales) continúan desafiando el equilibrio de este santuario natural.