Tragedia en Nepal y el Tíbet: Violentas inundaciones y deslizamientos dejan 165 muertos y más de 1.300 desaparecidos

27 ag. 2026 - 03:31 hrs.

¿Qué pasó?

Equipos de rescate buscan este jueves a 1.300 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, tras las repentinas inundaciones y graduales de tierra que dejaron al menos 165 muertos y pueblos enteros arrasados.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida. La riada arrastró autobuses y autos con total facilidad.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, informaron las autoridades sobre este desastre, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos fue causado por el colapso de un glaciar que provocó un "flujo de escombros" y "repercusiones catastróficas posteriores".

El ruidoso torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, azotó aldeas y pueblos a lo largo del curso de dos ríos, el Bhote Koshi y el Trishuli, en un área donde la policía nepalí dijo haber recuperado ya 162 cuerpos.

Otras 823 personas, incluyendo a 579 turistas nepales y extranjeros continúan desaparecidas, indicó la agencia de gestión de desastres de Nepal.

Entre los extranjeros desaparecidos hay visitantes y peregrinos espirituales de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos, precisaron las autoridades locales y de esos países.También se han mencionado viajeros de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Ucrania.

Al otro lado de la frontera, la prensa estatal china informó que el saldo por el "deslizamiento de lodo" que llegó al puerto tibetano de Gyirong es de tres muertos. Cifró además en 558 los desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, aunque no precisó sus nacionalidades.