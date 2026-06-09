"EEUU debe responder a este ataque": Trump anuncia represalias contra Irán tras derribo de helicóptero militar estadounidense

09 jun. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

La tensión en Medio Oriente continúa marcada por una serie de incidentes militares que involucran a Estados Unidos, Irán e Israel.

En medio de ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán derribó un helicóptero militar estadounidense mientras realizaba labores de patrullaje en el estrecho de Ormuz.

Tras conocerse el hecho, el mandatario señaló que Estados Unidos responderá a la acción.

El anuncio de Trump

Según expresó Trump a través de redes sociales, recibió información de autoridades militares respecto a la aeronave afectada: "Me acabo de enterar por parte de nuestro Gran Militar que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados", señaló.

El presidente también entregó detalles sobre el estado de salud de los dos pilotos que iban a bordo durante el incidente: "Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos".

Y agregó: "No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque", afirmó.

¿Qué se sabe del incidente?

Posteriormente, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informó que el helicóptero cayó cerca de la costa de Omán, zona cercana al estrecho de Ormuz.

Ambos tripulantes fueron rescatados por fuerzas estadounidenses.

El episodio se produjo durante una jornada marcada por otros movimientos militares en la región.

Ese mismo día, en el golfo de Omán, fuerzas estadounidenses dispararon contra un buque petrolero que, según Washington, incumplió el bloqueo aplicado desde abril a embarcaciones con origen o destino en puertos iraníes.

En tanto, continúan los ataques cruzados entre Irán e Israel. En medio de ese escenario, Trump también manifestó recientemente su intención de alcanzar un acuerdo con la República Islámica en un plazo de "dos o tres días".

Pese a esas declaraciones, el presidente estadounidense ha mantenido su posición de respuesta frente al incidente ocurrido en el estrecho de Ormuz.

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