Primer contacto Artemis II: los integrantes del equipo médico de recuperación encargado de recibir a los astronautas

14 abr. 2026 - 15:15 hrs.

Más allá de significar un hito histórico para la NASA, la misión Artemis II implicó una operación crítica: el primer contacto médico con los astronautas luego de su amerizaje. Este rol que recayó en un equipo médico especializado de la Armada de los Estados Unidos, entrenado especialmente para actuar en entornos extremos.

Tras completar un viaje de 10 días alrededor de la Luna (el primero tripulado en más de 50 años), la cápsula Orion descendió en el océano Pacífico el 10 de abril. Solo pasaron minutos para que los cuatro marineros del equipo médico de buceo abrieran la nave y accedieran la tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, según explicó US Navy.

¿Qué hicieron los médicos al entrar en contacto con los astronautas?

El grupo, que estuvo liderado por el teniente comandante Jesse Wang, junto a Laddy Aldridge, Vlad Link y Steve Kapala, ejecutó evaluaciones médicas inmediatas dentro de la cápsula, verificando el estado físico de los astronautas tras la reentrada.

Su intervención fue clave, ya que, luego de pasar días en microgravedad, el cuerpo humano puede presentar mareos, debilidad o desorientación, por lo que una atención rápida y especializada es muy importante.

Pero, además, el equipo facilitó la salida segura hacia una balsa inflable, que les permitió a los astronautas llegar al helicóptero en el que fueron evacuados para ser llevados al buque USS John P. Murtha, donde continuaron los estudios médicos.

Todo estuvo medido

Este primer contacto estuvo completamente controlado, pues los marineros cuentan con años de formación en medicina subacuática y buceo, incluyendo el manejo de enfermedades por descompresión y rescates en condiciones complejas, reseñó Military.

En este sentido, mientras Artemis II aportó un gran paso en la exploración del espacio profundo, este equipo médico garantizó que, para los astronautas, el regreso a casa haya sido tan seguro como el viaje de ida a la Luna.

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