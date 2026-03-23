Muere a los 43 años Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans: ¿Qué pasará con la plataforma para adultos?

23 mar. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se informó de la muerte del empresario ucraniano de 43 años Leonid Radvinsky, conocido por ser el propietario y director de la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans.

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer", declaró un portavoz de OnlyFans. "Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles", añadió.

La historia de Leonid Radvinsky

Radvinsky adquirió la participación mayoritaria de OnlyFans en 2018, dos años después de su creación en 2016 por los británicos Guy y Tim Stokely.

Según reportó ABC, el empresario siempre mostró cierto interés en el negocio de la pornografía, e incluso llevó a cabo varios proyectos relacionados con ella hasta comprar OnlyFans.

De hecho, fue dueño de MyFreeCams, un negocio de cámaras web para adultos, y creó Cybertania, centrada en ofrecer ganancias a los usuarios con cada clic, que también tenía cierto vínculo con la pornografía.

Su patrimonio neto estimado era de 7.800 millones de dólares en octubre del año pasado, según la clasificación de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

¿Qué pasará con OnlyFans?

Antes de su muerte, el ucraniano intentó vender el 60% de OnlyFans por un valor de 5.500 millones de dólares, sin embargo, no llegó a acuerdo con ninguno de los compradores interesados.

Según Bloomberg, una pequeña firma llamada Architect Capital planeaba una oferta de acciones de alrededor de 2.000 millones de dólares para comprar la compañía. Las negociaciones empezaron durante el mes de febrero.

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