Anuncian acusación constitucional contra la exministra de Salud Ximena Aguilera

23 mar. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que presentará una acusación constitucional contra Ximena Aguilera, tras conocerse que un asesor de la exministra de Salud llamó al Hospital del Salvador para apurar, supuestamente, una operación a la madre de la exsecretaria de Estado.

Acusación constitucional contra Aguilera

El diputado Hans Marowski informó que "nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusarla constitucionalmente; ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan".

El parlamentario agregó que la acción se fundamenta en la supuesta falta de probidad y en la obligación de denunciar las irregularidades cometidas por su equipo cercano.

Según dijo, la acusación busca responsabilizarla "por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales".

Por último, el diputado del PNL cuestionó que se haya "dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y que necesitaba atención médica".

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