Brote del virus Nipah en India: ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad que no tiene cura?

27 en. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación en la India causó la detección de cinco casos del virus Nipah, una enfermedad que no es nueva, pero que suele ser muy contagiosa y, en algunos casos, mortal.

Los cinco contagios se registraron en la ciudad de Calcuta, una de las tres más pobladas del país, y lamentablemente uno de los contagiados falleció.

¿Qué es el virus Nipah?

De acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah (VNi) es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos.

Generalmente, lo transmiten murciélagos o cerdos que se alimentan de frutas que luego son consumidas por humanos. Igualmente, existe el contagio con personas ya infectadas.

La OMS cataloga la infección como un problema de salud pública y actualmente no existe cura ni vacuna para tratarla, a pesar de que se detectó en 1999 en Malasia.

¿Cuáles son sus síntomas?

El virus Nipah puede causar desde infecciones asintomáticas hasta cuadros graves que pueden ocasionar la muerte. La tasa de letalidad está entre el 40 y 75%.

De momento no ha llegado a Chile y su riesgo de propagación a escala mundial es bajo, aunque es fundamental conocer sus síntomas, que aparecen entre 4 y 14 días después de exponerse al virus:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Dolor de garganta

Vómitos

Mareos

Somnolencia

Alteración de la consciencia

Signos neurológicos (cuando se está desarrollando una encefalitis aguda)

(cuando se está desarrollando una encefalitis aguda) Neumonía y problemas respiratorios

Todo sobre Salud