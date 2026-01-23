Minsal llamó a no consumir fórmula láctea infantil por presencia de toxina: ¿Conoce los síntomas que se pueden presentar?

23 en. 2026 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una alerta alimentaria fue la que estableció el Ministerio de Salud (Minsal) luego de descubrir que una fórmula láctea infantil de marca Alula presentara el riesgo de contaminación con la toxina cereulida (Bacillus cereus).

La cartera llamó a no consumir el producto de esta marca, considerando que la cereulida está relacionada con brotes de intoxicación alimentaria.

De hecho, el principal grupo que corre riesgo en caso de consumir el producto son los lactantes, quienes presentan altos índices de vulnerabilidad.

¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar?

Náuseas intensas

Vómitos repetidos y de inicio rápido

Dolor abdominal

Los productos alertados por el Minsal

Alula Gold 1 Premium 200 gramos (Lote 8000003178).

Alula Gold 1 Premium 400 gramos (Lote 8000003358).

Alula Gold 1 Premium 900 gramos (Lotes 8000003378 y 8000003379).

Alula Gold 2 Premium 200 gramos (Lote 8000003226).

Alula Gold 2 Premium 900 gramos (Lote 8000003236).

Alula Gold 3 Premium 900 gramos (Lotes 8000003308, 8000003347, 8000003348 y 8000003350).

Alula Gold Premium Comfort 200 gramos (Lotes 8000003224 y 8000003359).

Alula Gold Premium Comfort 900 gramos (Lotes 8000003246, 8000003385 y 8000003386).

"En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente", indicó el Minsal.