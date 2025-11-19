La amenaza directa de Reino Unido a Rusia tras detectar buque espía: "Nuestras fuerzas están listas para actuar"

19 nov. 2025 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro británico de Defensa, John Healey, lanzó una advertencia este miércoles al Presidente ruso, Vladimir Putin, tras la detección del buque militar "Yantar" en aguas británicas por segunda vez este año.

"Mi mensaje para Rusia y para Putin es que los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Y si el 'Yantar' se dirige hacia el sur esta semana, estamos preparados", declaró el ministro durante una conferencia de prensa.

"Una flota rusa diseñada para poner en peligro nuestras infraestructuras submarinas"

El ministro precisó que el buque fue visto cerca del norte de Escocia y que, por primera vez, había dirigido sus láseres hacia pilotos de aviones de la Royal Air Force que vigilaban sus actividades.

"Es la segunda vez este año que entra en aguas británicas", subrayó Healey, agregando que "forma parte de una flota rusa diseñada para poner en peligro y comprometer nuestras infraestructuras submarinas y las de nuestros aliados".

Según Healey, se trata de "un programa ruso destinado a desarrollar capacidades que permitan asegurar la vigilancia en tiempo de paz y el sabotaje en tiempo de conflicto", añadió.

Cabe recordar que el 22 de enero el ministro ya había lanzado un aviso al líder del país euroasiático tras la detección por la Royal Navy del mismo buque, calificado de "espía ruso", en el Canal de la Mancha y luego en el mar del Norte.

"Nuestras fuerzas están listas para actuar"

Por medio de redes sociales, el ministerio de Defensa británico también se manifestó al respecto. "Se trata de un buque utilizado para recopilar información y cartografiar cables submarinos, arrastrando sensores a su paso", aseguró en X.

En la misma publicación remarcaron los dichos del ministro y fueron más enfáticos en el mensaje. "A Rusia: Los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Y si Yantar viaja al sur esta semana, nuestras fuerzas están listas para actuar".

Todo sobre Rusia