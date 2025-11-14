Tragedia en Suecia: Varias personas mueren atropelladas por un bus en un paradero de Estocolmo

14 nov. 2025 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus atropelló y mató a varias personas este viernes por la tarde al embestir contra un grupo que esperaba en un paradero del centro de la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.

"Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicó la policía en un comunicado.

Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del siniestro, con equipos de rescate agachados bajo la parte inferior del bus de dos pisos, aparentemente ayudando a personas atrapadas debajo.

Investigación sobre las causas del hecho

La portavoz de la policía, Nadya Norton, dijo a la agencia AFP que se desconocía la causa del accidente. "La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular", afirmó.

En ese sentido, agregó que el conductor del bus fue arrestado y que se ha abierto una investigación por homicidio involuntario como procedimiento rutinario. "Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia", señaló Norton.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dio el pésame a las víctimas y sus familias. "Recibí la trágica noticia de que varias personas fallecieron y resultaron heridas en una parada de bus en el centro de Estocolmo", escribió en X.

"Personas que quizás se dirigían a casa para reunirse con sus familiares, amigos o para pasar una tranquila velada en casa. Aún desconocemos la causa, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus seres queridos", añadió.

Una mujer que se identificó como Michelle Mac Key contó al diario Expressen que se bajó de otro bus en el lugar del drama justo después de que ocurriera. "Crucé la calle y vi el bus de dos pisos que había arrollado a toda la fila de personas que esperaban en la parada", mencionó.

Mac Key recuerda que vio tanto a heridos como a muertos tirados en el suelo. "Debía de haber más gente debajo del bus", señaló. Como enfermera de profesión, ella y un médico ofrecieron su ayuda a la policía cuando llegó. "Nos dijeron que nos quedáramos junto a los cadáveres", dijo. "Al principio pensé que era un simulacro. Que quizá eran muñecos. Era tan irreal. Un caos", lamentó.